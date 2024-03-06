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Уничтожение российского корабля «Сергей Котов»: в сети появилось видео

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  • 6.03.2024, 21:49
  • 2,334
Уничтожение российского корабля «Сергей Котов»: в сети появилось видео

Видео было снято с одного из грузовых судов в Керченском проливе.

Украинские защитники вчера, 5 марта, уничтожили российский корабль «Сергей Котов». В сети показали видео.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер».

Канал обнародовал видео, которое было снято с одного из грузовых судов в Керченском проливе.

На видео можно заметить, как украинские беспилотники атакуют вражеский патрульный корабль «Сергей Котов».

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