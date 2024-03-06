В Сети завирусился мем с Гретой Тунберг и недавними успехами ВСУ 4 6.03.2024, 22:48

5,592

Фотофакт.

В Сети завирусился мем с экоологической активисткой Гретой Тунберг и недавними морскими успехами ВСУ. Активистка демонстрирует плакат с надписью «Прекратите топить котов в Феодосии».

Напомним, 5 марта ночью подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины атаковало российский корабль «Сергей Котов» при помощи надводных дронов.

В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение кормы, правого и левого бортов.