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В Сети завирусился мем с Гретой Тунберг и недавними успехами ВСУ

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  • 6.03.2024, 22:48
  • 5,592
В Сети завирусился мем с Гретой Тунберг и недавними успехами ВСУ

Фотофакт.

В Сети завирусился мем с экоологической активисткой Гретой Тунберг и недавними морскими успехами ВСУ. Активистка демонстрирует плакат с надписью «Прекратите топить котов в Феодосии».

Напомним, 5 марта ночью подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины атаковало российский корабль «Сергей Котов» при помощи надводных дронов.

В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение кормы, правого и левого бортов.

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