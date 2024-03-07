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Глава молдавской автономии встретилась с Путиным и пожаловалась на «притеснения» Кишинева

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  • 7.03.2024, 8:22
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Глава молдавской автономии встретилась с Путиным и пожаловалась на «притеснения» Кишинева
Владимир Путин и глава Гагаузии Евгения Гуцул
Фото: из соцсетей

Подробности.

В среду, 6 марта, башкан (глава) Гагаузии, являющейся автономной территорией Республики Молдова, Евгения Гуцул встретилась с российским диктатором Владимиром Путиным и, по ее словам, обсуждала с главой Кремля «сложные геополитические и региональные вопросы».

Об этом она написала в своем Telegram-канале, заметив, что встреча прошла на полях Всемирного конгресса молодежи в российском городе Сочи, передает ТСН.

Гуцул заявила, что пожаловалась Путину на «беззаконные действия власти в Молдове», которая, якобы, мстит за «гражданскую позицию и приверженность национальным интересам». Глава автономной территории утверждает, что Кишинев «ограничивает бюджет, нарушает законные права и провоцирует дестабилизацию в Гагаузии».

«Российский лидер [Путин] пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене», — заявила Гуцул.

Напомним, ранее непризнанное Приднестровье обратилось к России – Совету Федерации и Госдуме – с просьбой защитить от экономического давления Молдовы, ссылаясь на якобы проживание в регионе 220 тысяч российских граждан.

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