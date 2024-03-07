В колонии строгого режима в российском Пугачеве вспыхнул бунт 1 7.03.2024, 8:28

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Пришлось вызывать спецназ.

В колонии строгого режима в Саратовской области произошел бунт. Заключенные сломали несколько окон и дверей. На место пришлось вызывать спецназ, пишет «База».

По предварительной информации беспорядки произошли 6 марта в ИК-4, расположенной в городе Пугачеве.

В тот день в колонии должна была пройти проверка камер на наличие запрещенных предметов, что уже не нравилось осужденным.

Однако, по данным пресс-службы УФСИН, первым начал конфликт с надзирателями заключенный, отбывающий срок за убийство. Он отказался отдавать сотрудникам колонии запрещенный предмет, после чего к нему была примерена физическая сила. За осужденного вступились и другие заключенные.

Сотрудники ФСИН поняли, что своими силами они могут не справиться и на всякий случай вызвали спецназ на подмогу. По словам источников, до рукоприкладства дело не дошло, но несколько дверей и окон заключенные сломали. Вскоре, все протестующие заключенные (два отряда примерно по 150 человек) собрались на плацу, где и велись переговоры с сотрудниками колонии

В итоге, спустя некоторое время, заключенных удалось успокоить. В настоящий момент в колонии идет подсчет нанесенного ущерба.