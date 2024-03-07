В Варшаве прошел марш в память об изнасилованной и убитой белоруске 7.03.2024, 9:23

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На акцию в центре польской столицы вышли более двух тысяч человек.

Вечером, 6 марта, более двух тысяч жителей Варшавы почтили память погибшей белоруски — девушки Лизы, которая умерла в больнице после жесткого нападения и изнасилования.

Люди вышли в центр Варшавы с плакатами «Хватит насиловать», «Женщина — это не добыча!». Многие пришедшие были в черных одеждах. Фото с акции публикует «Белсат».

«Мы выходим на улицы в ее честь и в память обо всех женщинах, которые подверглись сексуальному насилию. Мы не хотим бояться. Мы не хотим, чтобы боялись наши дочери и наши подруги. То, что произошло с Лизой, могло произойти с любой из нас…», — отмечалось в обращении организаторов марша.

Напомним, ночью 25 февраля на белоруску, которая возвращалась пешком домой, было совершено нападение. Преступник, вооруженный ножом, душил Лизу, изнасиловал ее и бросил в бессознательном состоянии на улице. Лишь утром ее нашел охранник, который пришел на работу.

Спасатели доставили девушку в больницу Варшавского медицинского университета, несколько дней она находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких в реанимации. 1 марта стало известно, что Елизавета умерла.

Напавшего на белоруску Дориана С. полиция задержала спустя несколько часов после преступления. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков и мелкую кражу.

Трагедия вызвала резонанс и в польском обществе, возмущенном не только жестокостью нападавшего, но и равнодушием людей. Замминистра юстиции Польши Мария Эйхарт заявила, что необходимы изменения в Уголовном кодексе. Также польские власти хотят пересмотреть ужесточение наказания для насильников.