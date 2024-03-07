СМИ: Сотрудники ФСБ убили в Карелии активиста из Беларуси 14 7.03.2024, 10:19

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Николай Алексеев

Он участвовал в протестах 2020 года.

49-летнего Николая Алексеева убили 6 марта в Олонецком районе республики Карелия (РФ).

Алексеев — активист из Беларуси, участник протестов 2020 года. По предварительным данным, убили мужчину сотрудники ФСБ, сообщают источники ASTRA.

Как выяснила ASTRA, по официальной версии российского следствия, Алексеев якобы «оказал сопротивление при задержании и был убит».

Задержать мужчину хотели в рамках уголовного дела о «подготовке к теракту» (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) которое на Алексеева возбудили в Карелии в тот же день.

Повод — по версии российского следствия, Николай якобы собирался подорвать администрацию в городе Олонец. На момент публикации ASTRA не удалось связаться с родственникам активиста. Как и при каких обстоятельствах мужчина оказался в России, ASTRA неизвестно.

Николай Алексеев активно выступал против диктатуры Лукашенко в Беларуси, публиковал фотографии с протестов в 2020 году, размещал в социальных сетях посты о нарушениях прав человека в стране.

Вот, например, публикация активиста от 25 июня 2021 года:

«То, что происходит сейчас в моей стране, называется одним словом - геноцид. Это геноцид нашего народа. Наглая беспардонная хунта во главе с самозванцем, поддерживаемая кучкой озверевших упырей, силой захватила власть. Вот уже почти год народ Беларуси ведет против них борьбу. У многих опускаются руки, кто-то еще не до конца осознал, что репрессии коснуться всех без исключения. Отсидеться в стороне не удастся. У этой власти насилие возведено в ранг основного принципа. И нет ни тормозов, ни заднего хода. И я, и моя семья уже ощутили это на себе. Это больно, это страшно, когда в одночасье теряешь все. Но именно сейчас нельзя давать волю страху. Надо собрать себя в кулак и продолжать бороться. Потому, что победа за нами, потому, что фашизм обречен, потому, что ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ! ЖЫВЕ ВЕЧНА! ВЕРЫМ, МОЖАМ, ПЕРАМОЖАМ!», — писал Николай.