Reuters: Китай готовится к открытой войне с Тайванем 1 7.03.2024, 11:49

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Министерства обороны Тайваня раскрыло планы Пекина.

Китай усилил военное давление на Тайвань в так называемой серой зоне. Пекин насыщает районы вокруг острова воздушными шарами, беспилотниками и гражданскими судами. Китайцы пытаются истощить противника перед тем, как устроить открытую войну.

Как сообщает Reuters со ссылкой на доклад Министерства обороны Тайваня, Китай пытается «измотать» противника, не прибегая к открытому военному противостоянию.

В документе говорится о том, что КНР задействует тактику «многофронтовой насыщенной серой зоны» для истощения Тайваня, которая включает усиленное патрулирование при помощи кораблей и самолетов.

«Китай попытался увеличить нагрузку на наши военно-морские и военно-воздушные силы и скрыть существование срединной линии в проливе», - указано в докладе. Подразумевается ситуация на неофициальной границе между КНР и Тайванем, ее китайские войска регулярно пересекают в последние годы. Также Китай использует исследовательские и военные суда, маскируя военную деятельность под гражданскую.

Как реагирует Тайвань на угрозу КНР

В Минобороны Тайваня рассказали, что работают над мероприятиями, направленными на «сохранение» своих войск на случай войны, повышают устойчивость инфраструктуры и проводят учения, чтобы обеспечить выживание тайваньских войск в затяжном конфликте. Кроме того, военное ведомство Тайбея запасается оружием и топливом, чтобы выдержать длительную войну с КНР.

В ведомстве отметили, что анализируют и извлекают уроки из войны России против Украины и военных действий Израиля и ХАМАС.

Что планирует Китай

В Министерстве обороны Тайваня считают, что Китай попытается быстро захватить Тайвань, чтобы предотвратить внешнее вмешательство. Тайбей пытается рассредоточить свои командные системы и внедрить более дальнобойное и мобильное оружие и искусственный интеллект. Также остров укрепляет связи с демократическими союзниками, в том числе и с США.