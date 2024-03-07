Сын убитого в Карелии белоруса рассказал, что происходит 2 7.03.2024, 11:52

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Николай Алексеев

У его жены ФСБ забрала телефон.

6 марта 2024 года в городе Олонец в российской Карелии при пока неясных обстоятельствах был убит белорус Николай Алексеев. Российские СМИ сообщают, что его при задержании убили сотрудники ФСБ.

Один из сыновей Николая подтвердил смерть отца.

24-летний Влад рассказал, что его мать — жена активиста, — сейчас поехала в морг. Телефон у нее отобрала ФСБ.

«У папы четверо детей. Я его полная копия. И был его любимчиком. Мы с ним всегда были вместе, — говорит Влад. — Папа был замечательным человеком. Он не мог в кого-то выстрелить. Он был глубоко верующим, постоянно молился. Мы с ним вместе в храм ходили».

По словам сына, в последнее время Николай Алексеев работал на вахте.