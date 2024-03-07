ВСУ жестко проучили капитана роты спецназначения РФ 2 7.03.2024, 12:07

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Он бегал полями раненый, пока все не закончилось.

Войска аэроразведки Украины опубликовали жесткий ролик о ликвидации капитана роты спецназначения армии РФ.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан утверждает, что оккупант командовал 33-им отрядом специального назначения «Пересвет». Речь идет о капитане Иванове Алексее.

Видео можно посмотреть здесь.

Отметим, что материал о его уничтожении нельзя смотреть чувствительным людям.

В ролике по военному сначала «прилетело», но не убило. Оккупант бегал полями раненый, весь в крови, пока все не закончилось.