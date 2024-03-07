ВСУ жестко проучили капитана роты спецназначения РФ

ВСУ жестко проучили капитана роты спецназначения РФ2
- 7.03.2024, 12:07
- 1,518
Он бегал полями раненый, пока все не закончилось.
Войска аэроразведки Украины опубликовали жесткий ролик о ликвидации капитана роты спецназначения армии РФ.
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан утверждает, что оккупант командовал 33-им отрядом специального назначения «Пересвет». Речь идет о капитане Иванове Алексее.
Видео можно посмотреть здесь.
Отметим, что материал о его уничтожении нельзя смотреть чувствительным людям.
В ролике по военному сначала «прилетело», но не убило. Оккупант бегал полями раненый, весь в крови, пока все не закончилось.