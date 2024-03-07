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В Казани горит высшее танковое командное училище РФ

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  • 7.03.2024, 12:46
  • 5,324
В Казани горит высшее танковое командное училище РФ

Огонь охватил казармы и перекинулся на кровлю.

На территории высшего танкового командного училища РФ в Казани, расположенного на Оренбургском тракте, произошел пожар.

Как сообщают очевидцы, огонь охватил казармы училища и перекинулся на кровлю зданий. Пожару присвоен второй ранг возгорания.

Очевидцы события делятся видео в соцсетях, на которых видно, как горит одно из зданий училища. В настоящее время информации о причинах пожара и о возможных пострадавших не поступало.

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