В Казани горит высшее танковое командное училище РФ 5 7.03.2024, 12:46

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Огонь охватил казармы и перекинулся на кровлю.

На территории высшего танкового командного училища РФ в Казани, расположенного на Оренбургском тракте, произошел пожар.

Как сообщают очевидцы, огонь охватил казармы училища и перекинулся на кровлю зданий. Пожару присвоен второй ранг возгорания.

Очевидцы события делятся видео в соцсетях, на которых видно, как горит одно из зданий училища. В настоящее время информации о причинах пожара и о возможных пострадавших не поступало.