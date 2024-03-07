Новый Черчилль 1 Владимир Фесенко, nv.ua

7.03.2024, 13:24

3,536

Эммануэль Макрон

Фото: Christophe Morin/IP3/Getty Images

Что задумал Эммануэль Макрон?

Похоже, президент Франции Эммануэль Макрон претендует на лавры нового Бориса Джонсона. Во всяком случае, с точки зрения восприятия в Украине.

То заявил, что не исключает отправки войск НАТО в Украину, то призвал западных коллег не быть трусами. Конечно, в Украине такие заявления встречают аплодисментами и взрывами положительных эмоций. Появляются заголовки о «блестящих заявлениях», говорят о новом большом друге Украины и т. п. Безусловно, все это очень хорошо. Но.

Нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс, который является кадровым и очень опытным дипломатом, в своих мемуарах написал, что в американской внешней политике есть два вида программных речей: которые побуждают к действию и которые заменяют действия. И то и другое мы уже неоднократно видели, в том числе и в заявлениях разных президентов США. От себя отмечу, что иногда эти два типа заявлений трудно отличить, особенно по форме. Оценивать их надо по результатам. Также надо иметь в виду, что мотивация политических заявлений может быть значительно шире, чем та, которую определил Уильям Бернс. В частности, типичный и наиболее распространенный мотив — привлечь внимание к себе резонансным и контроверсионным заявлением. Часто также речь идет о демонстрации собственных политических амбиций, претензий на лидерство или особую политическую роль.

По моему мнению, заявления Макрона относительно Украины как раз направлены на то, чтобы привлечь максимальное внимание к себе и заявить о своей амбициозной претензии на роль некоего новейшего, европейского Черчилля, лидера, который готов поднять Европу в поддержку Украины и на военно-политическое противостояние агрессии со стороны путинской России.

То, что Макрон начал политическую дискуссию о прямом и более активном участии западных стран в военной помощи Украине и борьбе с российским нашествием, это очень хорошо. Сначала всегда бывает слово. Чтобы появилось соответствующее политическое решение, надо сформулировать идею, найти вокруг нее политический консенсус, а дальше уже воплощать в жизнь.

Также надо преодолевать недостаток лидерства в современной Европе. В ЕС неплохо научились находить политический консенсус и непростые компромиссы по сложным вопросам. Но делается это слишком медленно и не всегда эффективно, особенно в вопросах безопасности. Поэтому личностное и содержательное лидерство, которое может стать движущей силой в усилении потенциала безопасности объединенной Европы, является крайне актуальным вопросом.

Однако политический лидер должен быть не только визионером и творцом политических импульсов. Он также должен объединять и консолидировать. А когда ты делаешь громкое политическое заявление и заранее знаешь, что получишь отрицательный ответ от большинства коллег, то возникает вопрос, а какую именно цель ты преследуешь — получить информационно-политический резонанс или объединить коллег вокруг своей идеи? И троллинг про «трусов», явно направленный на канцлера Шольца, будет ли способствовать он усилению поддержки Украины со стороны Германии, а также других европейских партнеров, и сохранению европейской солидарности, особенно в вопросах безопасности?

В Украине многие аплодировали этой фразе о «трусах». Однако ради справедливости напомню, что Германия предоставила Украине в несколько раз больше и макроэкономической и военной помощи, чем Франция. И министр обороны Германии, отвечая Макрону, откровенно намекнул, что Украина сейчас нуждается в немного ином, чем то, что предлагает президент Франции. Проще говоря, нам сейчас в первую очередь нужны артиллерийские снаряды, и как можно больше. И очень хорошо, что президент Макрон в конце концов помогает президенту Чехии найти деньги на закупку этих снарядов за пределами ЕС.

Кстати об артиллерийских снарядах. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил в январе 2024 г., что Франция сможет предоставлять украинской армии ежемесячно 3000 снарядов калибра 155-мм для французских артиллерийских систем. Чтобы эта цифра была более понятной, примерно столько артиллерийских снарядов Украина сейчас расходует ежедневно, и это в условиях дефицита тех самых снарядов. Раньше в более благоприятных условиях ВСУ ежедневно тратили 8−10 тысяч артиллерийских снарядов, а россияне против нас тратили еще больше. Мы все хорошо знаем, что Евросоюз оказался не в состоянии произвести и поставить Украине миллион артиллерийских снарядов. Поэтому сейчас в ЕС, в частности в Германии, пытаются расширить производство артиллерийских снарядов. Делают ли то же самое во Франции?

Эти примеры я привел для того, чтобы мы оценивали не только слова и заявления, но и конкретные действия. Одно дело — изображать из себя новейшего Черчилля. Другое дело — действовать как Черчилль, упорно, настойчиво и решительно.

Поэтому мы искренне приветствуем заявления президента Франции, но одновременно ждем от наших международных партнеров конкретных, более весомых, быстрых и масштабных действий в поддержку нашей страны.

Владимир Фесенко, nv.ua