В России «ветеран» войны против Украины избил палкой 10-летнего школьника 12 7.03.2024, 13:39

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Оккупант тренировал детей в «военно-спортивном» центре.

В российском Новосибирске мать 10-летнего ребенка заявила, что руководитель военно-спортивного центра «Альфа» Данил Шарган избил ее сына за невыполнение приказов. В группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» женщина опубликовала фото сына с травмами, сообщает «Новая газета».

«Я мать-одиночка воспитываю его одна, в школе с дисциплиной у нас проблемы и мне хорошие люди посоветовали отдать сына в военно-спортивный центр на Вокзальной магистрали, где проводит тренировки Данил В. Ш.», — говорится в посте женщины.

По ее словам, мальчик начал ходить на занятия 13 февраля, а 4 марта у военно-спортивного центра прошел полевой выход с отработкой навыков. После него мать забрала своего сына из штаба с травмами. Мальчик, по ее словам, рассказал, что тренер бил его палкой по голове при всей группе за неисполнение приказов. Сейчас ребенок находится в больнице, а его мать написала заявление в полицию.

В пресс-службе управления МВД по Новосибирской области «Сиб.фм» подтвердили, что заявление зарегистрировано, по нему проводится проверка. Прокуратура региона также начала проверку, в ходе которой будет дана оценка работе военно-спортивного центра и действиям тренера.

Данил Шарган рассказал «Сиб.фм», что он ветеран войны в Украине, а патриотическим воспитанием в Новосибирске занимается уже пять лет. По словам военного, он занимается с детьми, потому что «Родина нуждается в кадрах». Родители, как утверждает Шарган, предупреждены, что у него «в полях шашлычок не покушаешь».

Оккупант отрицает, что избил 10-летнего ребенка на занятиях. По словам Шаргана, мальчик получил травмы от бревна, которое нес другой ученик. Пострадавшего ребенка руководитель военно-спортивного центра назвал «нормальным, но избалованным».

«В конце сбора, через два дня, у ребенка нашли большую гематому на голове. Из-за того, что дети были в шапках, я не видел. Тем более не было жалоб. Я начал разбираться, оказалось, что мальчик вместе с помощником командира нес бревно. У него руки соскользнули, и головой он врезался в бревно. Других синяков я не видел, так как он был одет», — рассказал Шарган.