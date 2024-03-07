Bild: Путин мог получить видео с компроматом на немецких политиков и офицеров 7.03.2024, 14:11

Российские шпионы усиленно собирали материалы для шантажа.

Немецкая газета Bild сообщает, что Путин мог получить видео с компроматом на немецких политиков и офицеров.

Издание пишет об этом после того, как было обнаружено российское вмешательство в секретные беседы немецких офицеров.

«Кремлевский тиран Путин приказал прослушивать телефонные разговоры генералов немецкого Бундесвера. Это вопрос, который беспокоит политический Берлин после скандала с прослушиванием телефонных разговоров Бундесвера и который даже заставляет некоторых людей прямо опасаться: что российская секретная служба знает о немецких политиках и чиновниках министерств?» - отмечено в материале.

Издание отмечает, что Путин держит немцев в своих руках, потому что его шпионы в последние годы собирали так называемые «компроматы» (шантаж, например, с помощью фотографий) против немецких госслужащих.

Вице-президент Bild Пол Ронцхаймер рассказывает об этих взрывоопасных вопросах в своем новом выпуске подкаста с ведущим военным экспертом Карло Масалой.

Военный эксперт отмечает, что между Германией и Россией происходил «интенсивный обмен» перед тем, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

«Известно, что Россия пытается работать с компроматом. И я предполагаю, что компроматы, конечно, есть. Политики, чиновники министерств. Часть миссии спецслужб в целом состоит в том, чтобы создать психологические профили людей высшего или низшего ранга, чтобы знать, где они уязвимы, куда вы можете проникнуть, чтобы в конечном итоге заставить их сотрудничать и победить. И там тоже будет развиваться деятельность», - подчеркивает Масала.

Для военного эксперта ясно, что Германия находится в центре внимания России. «Для россиян мы являемся самым важным государством в Европе, в том числе когда речь идет о военной поддержке Украины, но, конечно, и политически», - отмечает Ронцхаймер.