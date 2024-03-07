В Череповце прогремел взрыв на одном из крупнейших металлургических заводов России 2 7.03.2024, 14:39

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Очевидцы заявляют об атаке беспилотников.

В российском Череповце на металлургическом заводе «Северстали» утром 7 марта произошел взрыв, сообщают «Вести 35».

По данным издания, взрыв произошел на Череповецком металлургическом комбинате в районе четвертой домны. Как уточнили в пресс-службе «Северстали», которой принадлежит завод, в результате происшествия никто не пострадал.

«Сегодня утром в доменном производстве ЧерМК произошёл технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются», — говорится в сообщении.

Очевидцы, впрочем, подвергли сомнению официальную версию о «хлопке», отмечает «Осторожно, новости».

«Если власти не говорят правду, то они ее не говорят не только сейчас, а и в других важных для вас случаях», — написал один из местных жителей в городском паблике. Местное издание «Череповецкая истина» пишет, что реальной причиной взрыва была атака на завод БПЛА.

Череповецкий комбинат — один из крупнейших в мире заводов по производству стали, открытый в середине прошлого века. На комбинате работают 25 тысяч человек, в его составе более ста технологических комплексов. Завод производит более 11 млн тонн стали и более 9 млн тонн чугуна в год. Продукция предприятия используется в производстве бытовой техники, машиностроения и оборонной промышленности.