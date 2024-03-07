Белый дом: Швеция сегодня официально станет 32-м членом НАТО 7.03.2024, 15:49

Глава МИД Венгрии прилетел в США, чтобы передать Швеции ратификационные документы своей страны.

Швеция официально присоединится к Альянсу НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м союзником. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома и The Local.

«7 марта 2024 года Швеция официально вступает в Альянс НАТО, став 32-м союзником», - говорится в сообщении.

При этом в Белом доме отметили, что Швеция - сильная демократия с высокоэффективными вооруженными силами, разделяющая ценности и видение мира альянса.

«Присоединение Швеции к НАТО сделает США и наших союзников еще более безопасными», - говорится в сообщении.

В тоже время шведское издание The Local сообщает, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прилетел в США, чтобы передать Швеции ратификационные документы своей страны.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем также находятся в Вашингтоне, прилетев туда накануне.

Согласно расписанию, опубликованному Госдепартаментом США, встреча Блинкена и Кристерссона назначена на 19:15 по белорусскому времени. Вероятно, именно тогда он представит документы о вступлении Швеции в НАТО, и страна официально присоединится к военному альянсу.

При этом церемония поднятия шведского флага в штаб-квартире НАТО в Брюсселе уже запланирована на понедельник, 11 марта.