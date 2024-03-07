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В Беларуси решили по-новому считать инфляцию

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  • 7.03.2024, 17:10
  • 1,916
В Беларуси решили по-новому считать инфляцию

Белстат вдруг решил изменить методику.

Методика расчета базовой инфляции изменилась в Беларуси. Это следует из постановления Белстата, опубликованного на Национальном правовом портале. Перечень товаров и услуг, по которым рассчитывается базовая инфляция, дополнен рядом позиций.

Так, в него добавили пастилу, растворимый какао-напиток, контейнеры и банки для хранения продуктов, ланч-боксы. Из промтоваров - носки и гольфы, из канцтоваров - акварельные краски, гуашь, пластиковые папки для документов и тетрадей. Еще в перечень добавлены средства для мытья окон, плитки и удаления плесени, а также проведение процедуры вакцинации животного (включая стоимость вакцины).

Вместе с тем при расчете инфляции не будут учитываться цены на цифровые фотокамеры и плата за техническое обслуживание домофона.

Еще несколько позиций просто подкорректированы. Например, прежде в расчет шла цена за стакан кофе, сейчас уточняется, что это цена стакана кофе в объекте общественного питания быстрого обслуживания. Та же история со стаканом сока. Рыбные консервы заменили на рыбные консервы в томатном соусе, а консервы рыбные деликатесные (шпроты и лосось) – на консервы натуральные и с добавлением масла.

Напомним, в набор товаров и услуг, по которому считают базовую инфляцию, не включаются товары и услуги, цены на которые регулируются совмином и госорганами, а также сезонные овощи и фрукты.

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