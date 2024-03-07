Фон дер Ляйен стала кандидатом на пост главы Европейской комиссии 7.03.2024, 19:01

Урсула фон дер Ляйен

Она будет претендовать на второй пятилетний срок.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стала кандидатом на эту должность на второй срок. Об этом 7 марта сообщает Reuters.

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) поддержала сегодня фон дер Ляйен как своего кандидата на пост президента Еврокомиссии. За это проголосовали 400 делегатов ЕНП. Против выступили 89 делегатов.

Таким образом фон дер Ляйен на выборах 6-9 июня будет претендовать на второй пятилетний срок во главе Еврокомиссии.

В ходе выступления на партийном конгрессе в Бухаресте президент ЕК ключевыми вызовами, стоящими перед странами Евросоюзом, назвала войну в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке и усиление Китая.