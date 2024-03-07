Макрон о поддержке Украины: Позиция Франции изменилась 7.03.2024, 19:21

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Эммануэль Макрон

Больше нет красных линий.

В вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений, заявил президент страны Эмманюэль Макрон. Об этом газете Le Monde рассказали лидеры парламентских партий после встречи с президентом в преддверии парламентских выборов.

Встреча прошла на фоне недавних заявлений Макрона о возможности отправить в Украину французских военнослужащих. Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла отметил, что озабочен позицией президента.

«С того момента, как мы рассматриваем возможность отправления французских военных или, по крайней мере, когда мы делаем эту возможность известной для такого государства, как Россия, это безответственно», — сказал он.

О разногласиях с президентом по этому вопросу заявил и лидер Компартии страны Фабьен Руссель.

«Позиция Франции изменилась: больше нет красных линий, больше нет ограничений», — сказал политик.

27 февраля Макрон сообщил, что не исключает возможность направить в Украину войска. По его словам, консенсуса по этому вопросу среди лидеров европейских стран нет.