Один из двойников Пригожина ликвидирован под Работино 7.03.2024, 23:05

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Руслан Юнусов

Он служил в псковской дивизии ВДВ.

Руслан Юнусов, несколько лет назад ставший Евгением Викторовичем Пригожиным, в конце января погиб на войне в Украине. Его данные оказались в списке убитых в окрестностях села Работино десантников из псковской 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Информацию о гибели Юнусова (Пригожина) подтвердила «Агентству» жена его брата.

Список, в который вошли 296 фамилий, опубликовал военный телеграм-канал «Досье шпиона». Пригожин Евгений Викторович, идущий в списке под номером 195, оказался единственным, у кого указана вторая фамилия, имя и отчество — Юнусов Руслан Фетихович. В феврале о гибели Юнусова на войне в Украине сообщала администрация Тереньгульского района Ульяновской области России. В сообществе жителей Старокулатского района Ульяновской области 22 января Юнусова называли «нашим земляком из Новой Терешки» (сейчас пост удален, но сохранились скриншоты).

По словам жены брата Юнусова, он служил в псковской дивизии ВДВ и погиб в январе. На фронт Юнусов ушел добровольцем, уточнила собеседница «Агентства». На вопросы, как был завербован Юнусов и почему оказался в дивизии ВДВ, женщина не ответила. При этом она подтвердила, что у него была вторая фамилия — Пригожин. По словам собеседницы «Агентства», Юнусов сменил документы в 2018 году.

В апреле 2019 года о полном тезке основателя ЧВК Вагнера писала «Фонтанка». Поводом для публикации стал арест Юнусова-Пригожина за участие в грабеже. Он вместе с Петром Пироном, у которого он работал охранником, под видом сотрудников ФСБ ворвались в квартиру предпринимателя, занимающегося сделками с криптовалютой, и заставили отдать им 5 млн российских рублей (55,1 тысяча долларов по курсу на 7 марта 2024 года) наличными и перевести криптовалюты на 55 млн российских рублей (607 тысяч долларов). Мужчине Пирон и Юнусов угрожали задержанием и пытками.

«Фонтанка» тогда выяснила, что Юнусов поменял фамилию, имя и отчество годом ранее — паспорт на имя Пригожина он получил 26 мая 2018 года. В прошлом, по данным издания, Юнусов служил в СОБРе и уголовном розыске, участвовал в военных конфликтах. Перед арестом в 2019 году Юнусов объяснил смену фамилии «родом своей деятельности» охранника.

В 2020 году Пригожин-Юнусов получил 8 лет колонии за грабеж (Пирону суд назначил 10 лет колонии). В августе 2023 года он еще отбывал наказание в Республике Коми: находясь в колонии, он попытался вернуть прежние фамилию, имя и отчество, писала «Русская служба Би-би-си». Суд отклонил его иск.

В той же публикации «Русская служба Би-би-си» называла Юнусова одним из трех известных двойников Пригожина. В 2018 году, помимо него, паспорт полного тезки основателя ЧВК Вагнера получил гендиректор компании «Инжиниринг.ру» Дмитрий Алексеевич Алексеев. После этого он уволился с работы и больше не руководил юрлицами. В 2020 году Евгением Викторовичем Пригожиным стал гендиректор компании «Электротехснаб» Леонид Николаевич Красавин.