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Макрон назвал условие, при котором Франция отправит войска в Украину

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  • 8.03.2024, 9:16
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Макрон назвал условие, при котором Франция отправит войска в Украину

Президент показал французским парламентариям карты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

Об этом сообщил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, которого цитирует L’Independant. В то же время представитель ультраправой партии «Национальное объединение» Джордан Барделла утверждает, что «нет никаких ограничений и красных линий».

Координатор партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар рассказал, что «приехал на встречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным». Руссель добавил, что Макрон показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине.

«Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева», - отметил политик.

Напомним, на прошлой неделе Макрон заявил о теоретической возможности отправки западных армий в Украину.

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