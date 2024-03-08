Макрон назвал условие, при котором Франция отправит войска в Украину 3 8.03.2024, 9:16

3,314

Президент показал французским парламентариям карты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

Об этом сообщил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, которого цитирует L’Independant. В то же время представитель ультраправой партии «Национальное объединение» Джордан Барделла утверждает, что «нет никаких ограничений и красных линий».

Координатор партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар рассказал, что «приехал на встречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным». Руссель добавил, что Макрон показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине.

«Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева», - отметил политик.

Напомним, на прошлой неделе Макрон заявил о теоретической возможности отправки западных армий в Украину.