В России пожаловались на самую массированную атаку на Волгоградскую область 2 8.03.2024, 10:15

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В ночь на 8 марта на территории российских регионов было неспокойно. Министерство обороны Российской Федерации в Telegram сообщило об атаке дронов на Белгородскую и Волгоградскую области, передает focus.ua.

Российское ведомство ответственность за сложившуюся ситуацию возложило на Украину. Россияне утверждают, что Киев якобы запустил беспилотники самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, одиннадцать БПЛА уничтожено над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Около 7:00 российская ПВО якобы снова работала по украинским дронам и сбила еще 4 БПЛА, заявили в Минобороны РФ.

По данным российских Telegram-каналов, это была «самая массированная атака» на Волгоградскую область.

«Сегодня ночью и утром Волгоградская область подверглась самой массовой атаке БПЛА — всего было использовано 15 беспилотных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил информацию о сбитых БПЛА. Глава региона уточнил, что все беспилотники были уничтожены силами в Городищенском районе.

«Приняты меры по обеспечению безопасности жителей. Жертв и разрушений нет», — заявил губернатор.

О взрывах в Белгородской области около полуночи извещали местные Telegram-каналы.

«Предварительно, громкие звуки над областью связаны с работой ВС РФ», — сообщали местные паблики.