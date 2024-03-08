закрыть
8 марта 2024, пятница, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Турции раскрыли детали переговоров Зеленского и Эрдогана

  • 8.03.2024, 13:01
  • 3,562
В Турции раскрыли детали переговоров Зеленского и Эрдогана
Архивное фото

Главными будут две темы.

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры сегодня, 8 марта. Они обсудят войну и безопасность судов в Черном море.

Об этом сообщает The Guardian.

Как передают СМИ, переговоры Зеленского и Эрдогана запланированы на 19:00 по минскому времени. Пока неизвестно, будет ли совместная пресс-конференция.

Дипломатические источники в Турции рассказали, что темой переговоров двух лидеров будет война РФ против Украины, а Анкара подчеркнет, что поддерживает территориальную целостность Украины.

«Планируется донести, что Турция продолжает свои усилия для скорейшего прекращения войны на основе переговоров», - сказал источник.

Также стороны обсудят новое положение о навигационной безопасности коммерческих судов между Россией и Украиной после того, как Москва вышла из «зернового соглашения».

Напомним, вчера турецкие СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский приедет в Турцию 8 марта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин