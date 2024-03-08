В Турции раскрыли детали переговоров Зеленского и Эрдогана 8.03.2024, 13:01

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Главными будут две темы.

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры сегодня, 8 марта. Они обсудят войну и безопасность судов в Черном море.

Об этом сообщает The Guardian.

Как передают СМИ, переговоры Зеленского и Эрдогана запланированы на 19:00 по минскому времени. Пока неизвестно, будет ли совместная пресс-конференция.

Дипломатические источники в Турции рассказали, что темой переговоров двух лидеров будет война РФ против Украины, а Анкара подчеркнет, что поддерживает территориальную целостность Украины.

«Планируется донести, что Турция продолжает свои усилия для скорейшего прекращения войны на основе переговоров», - сказал источник.

Также стороны обсудят новое положение о навигационной безопасности коммерческих судов между Россией и Украиной после того, как Москва вышла из «зернового соглашения».

Напомним, вчера турецкие СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский приедет в Турцию 8 марта.