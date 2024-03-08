Латвия вслед за США и Британией предупредила об атаке в Москве

Латвия вслед за США и Британией предупредила об атаке в Москве5
- 8.03.2024, 13:08
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В ближайшие 48 часов.
Посольство Латвии в РФ обратилось с тревожным заявлениям к своим гражданам, находящимся сегодня в российской столице.
Оно предупредило о высоких рисках теракта в ближайшие два дня.
Соответствующее заявление было опубликовано 8 марта на официальном канале дипломатического ведомства в соцсети Х.
🟨 Saistībā ar iespējamiem terora aktiem tuvāko 48 stundu laikā Maskavā stingri aicinām neceļot uz Krievijas Federāciju un izvairīties no masu pulcēšanās vietām Maskavā.— Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) March 8, 2024
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«Из-за возможных терактов в Москве в ближайшие 48 часов настоятельно призываем вас не въезжать на территорию Российской Федерации и избегать массовых собраний в столице РФ», - говорится в сообщении латвийского посольства.
Отметим, что первыми о чрезвычайно высоких рисках терактов в столице РФ сообщили Соединенные Штаты 7 марта.
Они рекомендовали своим гражданам избегать участия в публичных мероприятиях, где возможно скопление больших масс людей.
Спустя пару часов с аналогичным заявлением выступил уже МИД Великобритании.
Никаких разъяснений по поводу того, от кого исходит угроза, Запад пока не дает.
Известно, что оценивается она как «неминуемая» (imminent), то есть в Вашингтоне располагают чрезвычайно убедительными доказательствами о подготовке терактов.