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Латвия вслед за США и Британией предупредила об атаке в Москве

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  • 8.03.2024, 13:08
  • 6,386
Латвия вслед за США и Британией предупредила об атаке в Москве

В ближайшие 48 часов.

Посольство Латвии в РФ обратилось с тревожным заявлениям к своим гражданам, находящимся сегодня в российской столице.

Оно предупредило о высоких рисках теракта в ближайшие два дня.

Соответствующее заявление было опубликовано 8 марта на официальном канале дипломатического ведомства в соцсети Х.

«Из-за возможных терактов в Москве в ближайшие 48 часов настоятельно призываем вас не въезжать на территорию Российской Федерации и избегать массовых собраний в столице РФ», - говорится в сообщении латвийского посольства.

Отметим, что первыми о чрезвычайно высоких рисках терактов в столице РФ сообщили Соединенные Штаты 7 марта.

Они рекомендовали своим гражданам избегать участия в публичных мероприятиях, где возможно скопление больших масс людей.

Спустя пару часов с аналогичным заявлением выступил уже МИД Великобритании.

Никаких разъяснений по поводу того, от кого исходит угроза, Запад пока не дает.

Известно, что оценивается она как «неминуемая» (imminent), то есть в Вашингтоне располагают чрезвычайно убедительными доказательствами о подготовке терактов.

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