В России вдовам оккупантов на 8 Марта вручили йогуртницы 7 8.03.2024, 13:22

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Некоторые от подарков отказались.

Как российские власти поздравили вдов участников войны в Украине с 8 марта

Российский телеграм-канал «Можем объяснить» изучил, как региональные чиновники в РФ чествовали семьи погибших в преддверии Международного женского дня.

В Дагестане матери и вдовы погибших военных в преддверии Международного женского дня дали старт Году семьи.

В Рязани вокалист спел вдовам участников СВО «о любви и верности» а флорист провела мастер-класс, который помог «разбудить в женщинах чувство прекрасного, снять напряжение».

Отмечается, что они ушли домой «в хорошем настроении, которого хватит на целый год».

Глава Барнаула на 8 марта вручил вдове военного, воспитывающей троих детей, йогуртницу.

В Балашихе вдовам бойцов после поздравлений предложили пойти работать в авиакорпорацию «Рубин». Для женщин там есть вакансии мойщицы посуды и фельдшера с зарплатой 42-47 тыс рублей (средняя зарплата в Подмосковье – 79 тыс рублей).

В Липецкой и Тульской областях семьям погибших выплатят по 10 тысяч рублей к 8 марта. Остальные регионы ограничиваются чаепитиями, цветами и мастер-классами.

Две активистки движения «Путь домой» рассказали «МО», что им также предлагали подарки к 8 марта, но обе женщины от них отказались.

«Не могу натягивать улыбку и делать вид, что мне радостно от этих подарков и от их внимания. Пусть вернут мужа и я буду очень счастлива получать подарки от него. И праздники станут настоящими праздниками» – сказала Алина.

«Спрашивали, чем мне помочь. Я им говорю - верните моего мужа с этой ** войны домой! Подачки и льготы не интересуют. Они предупреждали, что разговор записывается – я повторила, чего хочу, трубку бросили» – рассказывает Мария.