ЕРИП предупредила белорусов о дне перебоев в работе

ЕРИП предупредила белорусов о дне перебоев в работе2
- 8.03.2024, 14:32
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В пресс-службе ЕРИП сообщили, что в воскресенье, 10 марта, с 9 утра до 17:20 вечера белорусы могут столкнуться с перебоями в работе системы.
«10.03.2024 в период с 9:00 до 17:20 возможна краткосрочная недоступность контакт-центра ЕРИП (на периоды до двух часов), в связи с проведением комплекса электромонтажных работ», — пояснили в ЕРИП.
ЕРИП была создана Национальным банком Республики Беларусь «в целях организации приема массовых платежей за товары, работы, услуги, а также платежей в бюджет». Система единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) позволяет плательщикам осуществлять оплату в любое время, удобным им способом и в различных пунктах обслуживания банков и почты. За исключением случаев, когда ведутся технические работы.