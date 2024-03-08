В мясе шести белорусских предприятий нашли антибиотики и бактерии 1 8.03.2024, 18:32

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Их статус в реестре предприятий Таможенного союза изменен.

В мясе нескольких белорусских предприятий антибиотики и бактерии. Это стало известно из письма Россельхознадзора от 4 марта этого года.

В готовой продукции из птицы Гродненского мясокомбината обнаружили антибиотик динитрокарбанилид, в свинине Витебского мясокобината — диклофенак, в продуктах из птицы от «Брестских традиций» — диклофенак и энрофлоксацин.

Бактерии группы кишечной палочки нашли в говядине «Производственной компании ВИМИТ». В мясе птицы от гомельской птицефабрики «Рассвет» обнаружили сальмонеллу, а в той же продукции от «Смолевичи Бройлер» — листерии. Кроме того, в сыре от УПП «Верхний луг» также нашли кишечную палочку.

Теперь продукцию данных предприятий будут подвергать усиленному лабораторному контролю — изменен их статус в реестре предприятий Таможенного союза.

Кроме того, Россельхознадзор сообщил, что возобновляются поставки в Россию мясных продуктов Волковысского мясокомбината и молочки от сморгонского филиала Лидского молочно-консервного комбината.