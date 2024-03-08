Интересные факты про легендарную королеву Речи Посполитой из рода Медичи
- 8.03.2024, 18:51
Биография Боны Сфорца весьма незаурядна.
Жизнь некоторых исторических личностей похожа на авантюрный роман с замысловатым сюжетом и неожиданными поворотами судьбы. Одна из таких героинь – Бона Сфорца, миланская принцесса, королева польская и великая княгиня литовская, вторая супруга короля Жигимонта І, пишет «Витебский курьер».
Умерла она 19 ноября 1557 года, но и до сегодняшнего дня в ее биографии осталось немало темных пятен.
Журналисты собрали интересные факты про эту незаурядную женщину.
Как итальянская принцесса стала польской королевой
Бона Сфорца вышла замуж за овдовевшего польского короля Жигимонта І в 24-летнем возрасте, когда ее новоиспеченному мужу было уже за пятьдесят.
Король и весь двор надеялись, что молодая жена подарит наследника, но первой Бона Сфорца родила дочь Изабеллу.
Впоследствии на свет появились еще три девочки и мальчик – будущий король Сигизмунд ІІ. Еще одного ребенка королева потеряла в результате несчастного случая на охоте.
Бона Сфорца – прогрессивная правительница
Бона Сфорца привезла из Италии многочисленную свиту мастеров и поваров, которые стали выращивать здесь апельсины, оливки, миндаль, лимоны, которые полюбились местной знати.
Лев Козлов в своей книге «З дазволу караля і вялікага князя» писал:
- Само ўжыванне ежы ператварылася ў эстэтычны працэс, і тут важную ролю адыграў відэлец, элегантна прадэманстраваны Бонай.
С подачи итальянки стали популярными портретная живопись и европейские наряды, начали строиться дворцы, мосты и дороги.
Например, в Гродно в это время стали мостить площадь и улицы, оборудовали водопровод и установили часы на городской ратуше. Именно королева приказала нанять часовых дел мастера, который бы их обслуживал.
По распоряжению Боны Сфорцы в этом белорусском городе были построены костел и монастырь Святого Духа, она же придумала герб города с изображением оленя Святого Губерта – покровителя охотников.
При поддержке королевы в 1523 году в Кракове была напечатана книга «Песня про зубра» Николая Гусовского, поэтому в сборнике есть благодарственный стих Боне.
Казалось бы, Бона Сфорца сделала на белорусских и польских землях немало хорошего, однако местная знать ее, как иностранку, не любила, потому о королеве ходило немало сплетен.
«Боначка, што сцягнула золата бочачку»
После того, как Бона подарила своему мужу долгожданного наследника, король ни в чем не мог ей отказать и осыпал молодую супругу подарками. В результате в собственности королевы оказались не только драгоценности и различное имущество, но и земельные угодья.
Лев Козлов в своей книге «З дазволу караля і вялікага князя» писал:
- Каралева паступова запісала на сваё імя вялікія ўладанні. Паколькі яна з дзяцінства ведала пра сэнс банкаўскіх аперацый і падтрымлівала знаёмства з фінансістамі, то ў хуткім часе нерухомая маёмасць ператварылася ў рухомую.
З гэтай рухомасцю, што потым будуць называць «неапалітанскімі сумамі», аўдавеўшы і пасварыўшыся з сынам (аб прычынах крыху ніжэй), Бона Сфорца з’ехала на радзіму. Але яшчэ доўга будуць памятаць «Боначку, што сцягнула золата бочачку».
Злая свекровь и злобная отравительница?
Наверняка, многие слышали историю белорусских Ромео и Джульетты – Сигизмунда Августа и Барбары Радзивилл, черной дамы Несвижского замка.
Единственный сын Боны – Сигизмунд Август после смерти своей первой жены тайно заключил брак с молодой вдовой Барбарой.
Против этого союза были и родители, и большинство подданных. Но молодой король был упрям и добился коронации супруги. Правда, счастье ей это не принесло: вскоре молодая женщина в муках скончалась.
И сам король, и высшая знать открыто обвиняли в смерти старую королеву, вспоминая ее родство с Борджиа и Медичи.
Правда открылась только в 1935 году: польские ученые провели исследование останков Барбары и установили, что она болела раком, от чего и умерла.
От яда и погибла
Уже в преклонном возрасте Бона Сфорца решила вернуться к себе на Родину. Сын-король не хотел отпускать мать, пока она не откажется от земельных владений в Литве и Польше.
Она так и сделала, но увезла с собой огромное богатство. Оно в конечном итоге ее погубило: Бона Сфорца одолжила испанскому королю 420 тысяч золотых дукатов, тот решил долг не отдавать, а подкупил личного врача женщины, и тот подсыпал ей яд.
Умерла Бона в возрасте 63 лет. Сын так и не простил мать и не приехал к ней на похороны, а надгробие позднее установила ее дочь Анна Ягеллонка.
К гробнице Боны в итальянском Бари и сегодня приходит огромное количество туристов.