Интересные факты про легендарную королеву Речи Посполитой из рода Медичи 8.03.2024, 18:51

Биография Боны Сфорца весьма незаурядна.

Жизнь некоторых исторических личностей похожа на авантюрный роман с замысловатым сюжетом и неожиданными поворотами судьбы. Одна из таких героинь – Бона Сфорца, миланская принцесса, королева польская и великая княгиня литовская, вторая супруга короля Жигимонта І, пишет «Витебский курьер».

Умерла она 19 ноября 1557 года, но и до сегодняшнего дня в ее биографии осталось немало темных пятен.

Журналисты собрали интересные факты про эту незаурядную женщину.

Как итальянская принцесса стала польской королевой

Бона Сфорца вышла замуж за овдовевшего польского короля Жигимонта І в 24-летнем возрасте, когда ее новоиспеченному мужу было уже за пятьдесят.

Король и весь двор надеялись, что молодая жена подарит наследника, но первой Бона Сфорца родила дочь Изабеллу.

Впоследствии на свет появились еще три девочки и мальчик – будущий король Сигизмунд ІІ. Еще одного ребенка королева потеряла в результате несчастного случая на охоте.

Бона Сфорца – прогрессивная правительница

Бона Сфорца привезла из Италии многочисленную свиту мастеров и поваров, которые стали выращивать здесь апельсины, оливки, миндаль, лимоны, которые полюбились местной знати.

Лев Козлов в своей книге «З дазволу караля і вялікага князя» писал:

- Само ўжыванне ежы ператварылася ў эстэтычны працэс, і тут важную ролю адыграў відэлец, элегантна прадэманстраваны Бонай.

С подачи итальянки стали популярными портретная живопись и европейские наряды, начали строиться дворцы, мосты и дороги.

Например, в Гродно в это время стали мостить площадь и улицы, оборудовали водопровод и установили часы на городской ратуше. Именно королева приказала нанять часовых дел мастера, который бы их обслуживал.

По распоряжению Боны Сфорцы в этом белорусском городе были построены костел и монастырь Святого Духа, она же придумала герб города с изображением оленя Святого Губерта – покровителя охотников.

При поддержке королевы в 1523 году в Кракове была напечатана книга «Песня про зубра» Николая Гусовского, поэтому в сборнике есть благодарственный стих Боне.

Гробница королевы в Бари. Фото Игоря Куржалова

Казалось бы, Бона Сфорца сделала на белорусских и польских землях немало хорошего, однако местная знать ее, как иностранку, не любила, потому о королеве ходило немало сплетен.

«Боначка, што сцягнула золата бочачку»

После того, как Бона подарила своему мужу долгожданного наследника, король ни в чем не мог ей отказать и осыпал молодую супругу подарками. В результате в собственности королевы оказались не только драгоценности и различное имущество, но и земельные угодья.

Лев Козлов в своей книге «З дазволу караля і вялікага князя» писал:

- Каралева паступова запісала на сваё імя вялікія ўладанні. Паколькі яна з дзяцінства ведала пра сэнс банкаўскіх аперацый і падтрымлівала знаёмства з фінансістамі, то ў хуткім часе нерухомая маёмасць ператварылася ў рухомую.

З гэтай рухомасцю, што потым будуць называць «неапалітанскімі сумамі», аўдавеўшы і пасварыўшыся з сынам (аб прычынах крыху ніжэй), Бона Сфорца з’ехала на радзіму. Але яшчэ доўга будуць памятаць «Боначку, што сцягнула золата бочачку».

Все титулы королевы Боны Сфорца на памятной доске усыпальницы. Фото Игоря Куржалова.

Злая свекровь и злобная отравительница?

Наверняка, многие слышали историю белорусских Ромео и Джульетты – Сигизмунда Августа и Барбары Радзивилл, черной дамы Несвижского замка.

Единственный сын Боны – Сигизмунд Август после смерти своей первой жены тайно заключил брак с молодой вдовой Барбарой.

Против этого союза были и родители, и большинство подданных. Но молодой король был упрям и добился коронации супруги. Правда, счастье ей это не принесло: вскоре молодая женщина в муках скончалась.

Йозеф Зимлер. Смерть Барбары Радзивилл (1860 го). Источник: ru.wikipedia.org

И сам король, и высшая знать открыто обвиняли в смерти старую королеву, вспоминая ее родство с Борджиа и Медичи.

Правда открылась только в 1935 году: польские ученые провели исследование останков Барбары и установили, что она болела раком, от чего и умерла.

От яда и погибла

Уже в преклонном возрасте Бона Сфорца решила вернуться к себе на Родину. Сын-король не хотел отпускать мать, пока она не откажется от земельных владений в Литве и Польше.

Она так и сделала, но увезла с собой огромное богатство. Оно в конечном итоге ее погубило: Бона Сфорца одолжила испанскому королю 420 тысяч золотых дукатов, тот решил долг не отдавать, а подкупил личного врача женщины, и тот подсыпал ей яд.

Отравление королевы Боны. Ян Матейко, 1859 год. Источник: ru.wikipedia.org

Умерла Бона в возрасте 63 лет. Сын так и не простил мать и не приехал к ней на похороны, а надгробие позднее установила ее дочь Анна Ягеллонка.

К гробнице Боны в итальянском Бари и сегодня приходит огромное количество туристов.