Военную авиацию РФ оснастят белорусской электроникой 8.03.2024, 19:04

Речь идет в том числе о самолетах СУ.

- Контракт на 1 миллиард рублей подписали компания «Интеграл» и Ульяновское конструкторское бюро приборостроения. Договор, рассчитанный на 2024-25 года, предусматривает поставку жидкокристаллических индикаторов для самолетов российских военно-космических сил, - заметил читатель сайта Charter97.org.

Предполагается, что белорусская электроника будет использоваться при производстве всей линейки боевых самолетов СУ и МИГ-ов.

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили 347 российских самолетов. Учитывая это, Кремль объявил о намерении значительно увеличить производство боевой авиации для войны в Украине.