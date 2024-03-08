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Эксперт: Россия уже напала на НАТО

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  • 8.03.2024, 19:20
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Эксперт: Россия уже напала на НАТО
Сергей Джердж

Кремль ведет гибридную войну.

Россия ведет гибридную войну против НАТО и стран Европейского Союза. Такое мнение сегодня, 8 марта, в эфире телеканала FREEДОМ высказал кандидат политических наук, глава Общественной лиги «Украина – НАТО» Сергей Джердж, отвечая на вопрос — каковы перспективы нападения России на НАТО?

- Россия уже напала на НАТО, может быть, в НАТО все еще не поняли это до конца, но война уже идет. И то, что со стран Европейского Союза и стран НАТО были высланы 600 российских дипломатов, 400 из них — шпионы, это не уменьшило угрозы для Европы, — сказал он.

Потому что, как пояснил политолог, Россия, действуя гибридными методами, подкупает политиков, финансирует разные политические течения — праворадикальные, леворадикальные, не имеет значения какие, даже те течения, которые между собой враждуют.

- Россия поддерживает и тех, и других с тем, чтобы усиливалась конфронтация, чтобы было внутреннее напряжение в странах. B Германии, например, тоже есть пророссийские движения, которые очевидно манипулируют со стороны России. Поэтому это уже война. Россия убивает граждан Евросоюза, отравляет их, взрывает, и это происходит уже, — говорит Джердж.

По его словам, отгородиться от этого невозможно.

- Чем раньше наши друзья в странах НАТО это поймут, тем быстрее они начнут как-то действовать. А действовать нужно не только по укреплению своей системы безопасности, но и использовать возможности Вооруженных сил Украины. Потому что ВСУ сегодня — единственная сила, которая борется с Путины, — подытожил глава Общественной лиги «Украина – НАТО».

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