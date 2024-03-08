закрыть
8 марта 2024, пятница, 21:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стали известны подробности встречи Зеленского с Эрдоганом

1
  • 8.03.2024, 20:48
  • 2,428
Стали известны подробности встречи Зеленского с Эрдоганом

Идут переговоры в том числе о производстве оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем должно стать освобождение украинских пленных. Об этом глава украинского государства сообщил в Х.

«Я начал встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я благодарен Турции за надежную поддержку Украины», - рассказал Зеленский.

В контексте начала переговоров украинский президент отметил, что Украина, Турция, весь регион и глобальная продовольственная безопасность требуют «безусловной безопасности судоходства в Черном море».

«Мы можем добиться этого, работая вместе», - добавил он.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества и производства с турецкими оборонными компаниями.

В то же время, по словам Зеленского, Украина нуждается помощи Турции в освобождении военнопленных и всех украинцев, включая крымских татар, которые находятся в плену у России.

Напомним, сегодня, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию. Его также сопровождал министр обороны Украины .

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин