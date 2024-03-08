Стали известны подробности встречи Зеленского с Эрдоганом 1 8.03.2024, 20:48

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Идут переговоры в том числе о производстве оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем должно стать освобождение украинских пленных. Об этом глава украинского государства сообщил в Х.

«Я начал встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я благодарен Турции за надежную поддержку Украины», - рассказал Зеленский.

В контексте начала переговоров украинский президент отметил, что Украина, Турция, весь регион и глобальная продовольственная безопасность требуют «безусловной безопасности судоходства в Черном море».

«Мы можем добиться этого, работая вместе», - добавил он.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества и производства с турецкими оборонными компаниями.

В то же время, по словам Зеленского, Украина нуждается помощи Турции в освобождении военнопленных и всех украинцев, включая крымских татар, которые находятся в плену у России.

Напомним, сегодня, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию. Его также сопровождал министр обороны Украины .