Минчанин втайне построил дом за три месяца и подарил его жене 2 8.03.2024, 21:38

1,770

Он рассказал, как ему это удалось.

Минчанин решил преподнести подарок своей жене – построил настоящий дом. Как ему удалось возвести здание всего за три месяца, рассказал Realt.

У семьи с тремя детьми был дачный участок недалеко от Столбцов. Они его практически не навещали, поэтому подготовить сюрприз минчанину не составило труда.

Он признается, что сразу выбрал каркасник – обычный дом так быстро не возведешь. Долго ходил по строительным фирмам, но к проекту во многих из них относились крайне небрежно.

В итоге нашел хорошую компанию, которая даже разработала 3D-визуализацию планировки. Решил строить здание в модном нынче стиле барнхаус – с окнами в пол и стеклянными дверьми.

Минчанин признает, что сюрприз не совсем получился. Все-таки скрыть такие большие расходы от жены – задача невозможная. Но в итоге она все равно удивилась, ведь думала увидеть фундамент, а не почти готовый дом.

Дом имеет 75 «квадратов» с увеличенной террасой и антресольным этажом. Спроектирован он по-особенному. Например, окна в гостиной выходят на север, чтобы летом помещение не перегревалось.

Снаружи барнхаус обшили металлом, для крыши и длинных стен использовали клик-фальц. Торцы строения обшиты сосновым планкеном – его еще необходимо покрыть пропиткой.

В стенах заложено 20 см каменной ваты для ветрозащиты. Потолки и полы тоже основательно утеплены. Над зоной гостиной и кухни – второй свет, высота потолка в коньке почти 6 метров.

Что касается антресоли, то она тянет на полноценный второй этаж. Стены там приподняты на метр, поэтому потолки совсем не низкие и пространство сгодится для любой комнаты.

В доме для отопления установлены два кондиционера, работающих в режиме теплового насоса. Потребляют они 1,8 кВт, а тепла выдают в несколько раз больше, рассказывает владелец.

При строительстве хлопот было предостаточно. Например, подключение электричества, кабель для которого пришлось тянуть 500 метров. Это обошлось минчанину в $2 тысячи. У дома пробили и скважину на 33 метра, что стоило таких же денег. Установлена и станция биологической очистки стоков – стоила она порядка Br5 тысяч.

После того, как дом будет окончательно закончен, семья планирует проводить там лето. В планах также построить беседку с гриль-зоной, доделать забор, благоустроить участок.