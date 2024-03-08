«Лукашенко чувствует, что конец близок, изворачивается» 8.03.2024, 22:03

Белорусы отреагировали на SMS-повестки.

На днях стало известно, как будут выглядеть SMS-повестки военкоматов Беларуси.

Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые их комментарии:

«Это как теперь? В военкомате будут телефоны давать, чтобы сидеть и ждать СМС? Телефон с роумингом будет?».

«А что они выдумают после СМС-повесток? К чему они готовятся?».

«По иностранному паспорту покупайте симку».

«Нужен ещё один тендер. На СМС-ответ военкомату. Ответ должен быть в ясной, понятной и короткой форме».

«У меня номер зарегистрирован на совсем другого человека. Как они будут мне их слать? Жилье снимаю совсем другом месте».

«Чувствует Лука, что конец близок, изворачивается».

«У меня бабушкина симка, бесплатная. Пусть шлют».

«Мне, как и подавляющему большинству людей, никто не угрожает, кроме государства. Страшилки идут в ход, когда, кроме цепей, оков и запугивания, предложить нечего. Дайте оружие, а там сами разберемся - кто враг, а кто — друг!».