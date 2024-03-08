Артиллерия оживает: ВСУ бьют «чешскими» снарядами 8.03.2024, 23:14

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Европейские партнеры Украины заметно активизировались на фоне остановки поддержки со стороны США.

Чехия, которая возглавила инициативу западных партнеров Украины по закупке артиллерийских снарядов для нужд ВСУ, уже достигло серьезных успехов. В четверг, 7 марта, президент Чехии Петр Павел сообщил, что средства, необходимые для покупки 800 тысяч артснарядов, предназначенных для ВСУ, собираются в рамках этой инициативы, которая охватывает 18 стран.

Уже на следующий день премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что участники «снарядной коалиции» уже собрали достаточно средств для закупки первой партии из 300 000 артснарядов. Для Украины – это необычайно положительная новость. Российская оккупационная армия, воспользовавшись нехваткой снарядов у ВСУ, а также за счет массированного использования авиации и управляемых бомб добилась тактических успехов на западе Донецкой области, но теперь, как отмечают в отечественном командовании, ситуация стабилизировалась.

Более того, как сообщают источники непосредственно в зоне боевых действий, Силы обороны Украины на некоторых участках уже получили снаряды и могут вести маневренную оборону. О том, что это может означать, рассказал «Апостроф».

«Скорее всего, дело обстояло так: чешская разведка нашла, где именно в Азии или Африке имеются запасы снарядов. Сначала собрали деньги, закупили необходимые объемы. Возможно, что это все происходило не сразу, а отдельными траншами. Только после это они озвучили саму инициативу, дабы у россиян не было возможности вклиниться в игру и через вторые-третьи руки перекупить товар, предложив существенно большую цену, так как россиянам было принципиально важно, чтобы мы остались без БК. Сейчас, судя по новостям, которые идут с фронта, часть БК поступила к нашим артиллеристам», - говорит военный эксперт Иван Ступак.

Понятно, что вслух такое никто не озвучивает. Официальная версия остается прежней – снаряды пока только на пути в Украину.

- ВСУ перешли к маневренной обороне, в том числе, на Купянском и на Авдеевском направлении за счет активизации нашей артиллерии. Речь идет именно о 155-миллиметровых снарядах. Скорее всего, наши пушкари получили часть БК, которое было анонсировано президентом Чехии. Так называемое российское "зимнее наступление", в ходе которого россияне хотели использовать свое превосходство в воздухе и "снарядный голод" наших сил, по сути, завершилось отдельными тактическими результатами, но без оперативных и тем более стратегических достижений. Сейчас наши войска переходят к активной обороне, - говорит военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Согласно последним данным, опубликованным агентством Bloomberg, Чехия нашла деньги почти на весь объем необходимых снарядов, и благодаря этому артиллерийские снаряды могут быть отправлены в Украину в течение нескольких следующих недель. Однако окончательные сроки доставки будут определяться в зависимости от условий заключенных контрактов и планов поставок, что может привести к изменениям в графике.

Предвидится, что ближе к концу текущей недели пройдет специальное обсуждение, в котором примут участие министры обороны и внешних дел стран Европейского Союза, где будут рассмотрены дополнительные детали по вопросу поставок Украине снарядов.

Согласно подсчетам западных аналитиков, Украине требуется как минимум 200 тысяч боеприпасов ежемесячно для эффективного продолжения военных действий против российских войск. В данный момент украинская армия тратит ежедневно в три-пять раз больше снарядов, чем способна произвести.

Министерство обороны Чехии подтвердило, что оно координирует усилия по этому вопросу и уже получило предварительные согласия от Канады и Дании, а также от других стран, которые предпочли остаться не указанными. Нидерланды официально объявили об участии, пожертвовав 250 миллионов евро на покупку боеприпасов, а Бельгия обязалась передать 200 миллионов евро. Кроме того, свою поддержку выразили Франция, Германия и Латвия.

- В части снарядов у нас хорошая новость, что 800 тысяч снарядов уже оплачены и в ближайшее время они заработают, а фактически уже работают. Посуточная норма у нас около 5 тысяч, и мы ее не превышали, за исключением редких случаев прошлой осенью, когда несколько дней или в пределах недели было до 7 тысяч. Поэтому такого запаса снарядов в таком темпе хватает до полугода. А вот в системах ПВО у нас нет налаженных собственных цепочек по производству противоракет, поэтому здесь мы полностью зависим от Запада, - отметил военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник.

Поставки снарядов, купленных западными партнерами для Украины, подсветили еще один важный момент: европейские партнеры в ситуации продолжающейся в Конгрессе США неопределенности, фактически взяли на себя инициативу и перекрыли дефицит, возникший в связи с задержкой американской помощи.

- Согласно данным из открытых источников, в 2023 году США предоставили Украине военно-технической помощи на 23 млрд долларов. На текущий год одни только европейские партнеры нам уже дают помощь на общую сумму в 24 млрд евро, что очень много само по себе. Плюс еще 50 млрд евро макроэкономической помощи. Соответственно, даже если Конгресс США проголосует усеченный вариант помощи нашей стране в размере, например, 40 млрд долларов, то это будет нам в плюс. А если нет, то европейские партнеры нам подставила плечо и никакого "коллапса" все равно не будет, - резюмировал Дмитрий Снегирев.