Дроны массированно атаковали четыре региона РФ 9.03.2024, 8:37

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Ночью россияне в четырех регионах слышали беспилотники. Минобороны РФ отчиталось об «перехвате» дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По информации Минобороны РФ, этой ночью в четырех регионах, якобы, уничтожены 47 беспилотников.

Ростовская область

Российское Минобороны заявило об, якобы, перехвате и уничтожении 41 дрона.

Губернатор области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил об «отражении массовой атаки дронов».

«Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака дронов. Последствия на земле уточняются», - сообщил Голубев.

В результате налета на Таганрог мог пострадать авиационный завод имени Бериева.

Позже Голубев сообщил об еще одной атаке дронов. Есть пострадавший.

«Подразделения ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько безпилотников на подлете к Морозовску. По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет».

Волгоградская область

Министерство обороны РФ заявило об «перехвате» 3 дронов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров происходящее не комментировал.

Курская область

В Курской области ночью 9 марта, ПВО, якобы, сбила 2 дрона. В области объявляли ракетную опасность.

Сообщалось, что в Курске прозвучало до четырех взрывов. Губернатор Роман Старовойт заявил об, якобы, сбитом дроне.

«В небе над Курском силами ПВО сбит дрон. Последствия на земле уточняются», - сообщил Старовойт.

Позже губернатор написал об последствиях.

«В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв метра кровли. Пострадавших нет», - написал Старовойт.

Белгородская область

Российское Минобороны сообщило об одном «сбитом» беспилотнике. Губернатор области Вячеслав Гладков ситуацию не комментировал.