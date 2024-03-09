Ссылка или трамплин: почему Залужного отправляют в Лондон 1 9.03.2024, 9:41

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Эксперты оценили последствия.

Валерия Залужного отправляют в Лондон. О намерении назначить бывшего главкома ВСУ послом в Великобритании в четверг, 7 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий запрос уже отправлен. О возможных последствиях этого шага говорится в материале «Апострофа».

Внутренние контексты

Должность посла Украины в Великобритании остается вакантной уже более полугода после увольнения летом 2023 года Вадима Пристайко. Мнение, почему именно Валерия Залужного решили отправить в Лондон, озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Президент очень долго искал максимально сильного кандидата на должность в Лондоне. Одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста, потому что Великобритания – это не просто наш особый стратегический партнер», - отметил глава МИД.

По его словам, в Великобританию не отправляют кого-нибудь с потолка. Лондон для любой страны является центром принятия геополитических решений. Поэтому, среди прочего, можно улучшить отношения со странами Ближнего Востока или Африки. Особенно тех, что являются бывшими колониями Великобритании.

«Я убежден, что Валерий Залужный будет одной из самых уважаемых фигур, и он принесет много пользы не только двусторонним отношениям с Британией, но и кулуарной дипломатии со странами Азии, Африки и Латинской Америки», - отметил Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Так же у бывшего главкома есть профильное образование и понимание того, как работает дипломатия. Единственное, возможно, английский нужно будет подтянуть.

«Залужный, кроме всего прочего, является магистром международных отношений. Защитил диплом в Острожской академии. Еще один важный момент: говорят, что у Залужного сложились хорошие отношения именно с британцами. Как главнокомандующий он постоянно был на контакте с военными. Но очевидно, ему приходилось общаться и с политиками - министрами обороны. Единственное, жаль, что человек с таким большим военным опытом уезжает за пределы Украины», - говорит «Апострофу» исполнительный директор центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

Политика?

По данным «Апострофа», еще на две недели назад, в Лондон планировали отправить нынешнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Так что такое резкое изменение планов наталкивает на мысли о политической составляющей этого решения. Так, народный депутат от «Европейской Солидарности» Владимир Арьев на своей странице в Facebook заявил, что согласование Залужного послом – это «история о политике и технике устранения политического конкурента, а не о дипломатии».

Другие комментарии такого пошиба крутятся вокруг одного тезиса. Мол, будучи на должности посла Валерию Залужному будет трудно конкурировать с президентом Зеленским за политическое лидерство.

Но назначать человека на столь важный пост без его воли нельзя. Идет речь о совместном решении президента Зеленского и Валерия Залужного (хотя, в окружении бывшего главкома нет единого мнения). Более того, при определенных условиях должность посла в Лондоне может стать не ссылкой, а трамплином.

«Таким образом Зеленский себе вырастит конкурента. Если Валерия Залужного таки назначат на должность посла, то он де-факто будет иметь президентские скилы - огромный опыт как главнокомандующего, и дипломатический опыт. Это два направления, которые являются доминирующими для президента, - не исключает Александр Леонов, - Таким образом, он получит важную трибуну и на Западе, и для Украины, ведь к фигуре Залужного, к его лекциям, выступлениям или интервью будет огромный интерес. Поэтому я думаю, что он как раз станет политиком, если будет назначен послом».

И еще один момент в должности посла Валерий Залужный уже не будет военным.

«Военному, чтобы заниматься политической деятельностью, нужно снять погоны, а дипломату подать в отставку будет значительно проще. Поэтому после победы Залужному включиться в политическую гонку с должности посла будет гораздо проще, чем с военной позиции», - добавляет Александр Леонов.

Внешнее восприятие

Остается дождаться официального согласия Великобритании о назначении нового посла Украины. И тут бросается в глаза нарушение процедуры. По общепринятой практике, согласование посла происходит по дипломатическим каналам, и только потом происходит объявление нового посла в целом. Исключения бывают, но очень редко.

«И с такого рода «политическими послами» (то есть, не кадровыми дипломатами из системы МИД) это может быть. Особенно, если речь идет о действительно авторитетных лицах, посылаемых работать на ответственные направления. Так как это сейчас в случае с Залужным», - говорит «Апострофу» политолог-международник, аналитик в Западном Институте в Познани Виктор Савинок.

А еще этот прием можно использовать для давления и манипуляций партнерами.

«В дипломатической практике такие заблаговременные объявления могут являться средством давления, что должно заставить противоположную сторону принять конкретную кандидатуру», - добавляет Виктор Савинок.

Эксперт в качестве примера приводит эпопею с попыткой россиян в 2016 году назначить на должность их посла в Киеве некоего Михаила Бабича, бывшего представителя Путина в Приволжском федеральном округе. Тогда информацию об этом назначении «вбросил» представитель Путина Песков, хотя ни запроса на агреман, ни согласования кандидатуры Бабича в соответствующих комитетах нелегитимного российского федерального собрания не было. Логично, что в Киеве тогда вполне закономерно было отказано.

Учитывая авторитет Залужного, согласие Лондона очень вероятно, но пока не гарантировано. В конце концов, в эти дни в Киеве находится министр обороны Великобритании Грант Шаппс, поэтому возможность проговорить новое назначение есть. Но подобные нюансы могут сказаться на отношении к послу и Украине в целом.