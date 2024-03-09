«Девочки от боли стонут, cкорая была в шоке» 9.03.2024, 10:03

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Новые подробности скандала на лыжной гонке в Сочи.

Лыжный масс-старт среди девушек в возрасте 17-18 лет на зимней Спартакиаде учащихся в российском Сочи завершился большим скандалом: организаторы позволили лыжницам выйти на старт, несмотря на сильный туман, метель и ужасное состояние трассы, в результате чего уже на первом спуске произошел массовый завал, обернувшийся плачевными последствиями для его участниц.

Девять спортсменок увезли на скорой помощи, у некоторых диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы рук и ног.

Известный российский пропагандист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвиняет в соцсетях в произошедшем организаторов и лично президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену ВяльбеB, требуя уголовной ответственности.

«Девчонки бежали второй круг, упавших еще не подняли. Там такое место, что подъезда нет. Скорая была в шоке. Игорь Беломестнов (технический делегат ФЛГР - ред.), вы еще на свободе?» - написал он.

Вяльбе, в свою очередь, не увидела «ничего страшного» в случившемся и сказала, что виной всему «низкий уровень лыжниц».

Тем временем одна из участниц завала, которая впоследствии была госпитализирована, рассказала «Чемпионату» о своем состоянии и состоянии других лыжниц.

«Я сейчас в больнице, тут девочки от боли стонут, чуть ли не умирают... Трасса вся в крови была, девочки переломы получили, лица рассечены ужасно», - сообщила она.

Согласно последней информации, количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Родители лыжниц также жалуются на неподготовленность трассы к соревнованиям.

«Она растаяла, там рыхлый снег, а перед соревнованиями еще прошли ратраком... У меня просто не укладывается в голове. Погубили детей», - сказала мать одной из спортсменок.

Завал произошел на трассе расхваленного российскими пропагандистами лыжно-биатлонного комплекса «Лаура», где в 2014 году проходили соревнования в рамках Олимпиады.