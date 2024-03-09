«Безумная ночь»: россияне взвыли из-за атаки на авиазавод в Таганроге 9 9.03.2024, 10:45

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По предприятию ударили БПЛА намного больше размера, чем все известные ранее.

В ночь с 8 на 9 марта более 40 дронов-камикадзе атаковали авиазавод «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в российском Таганроге.

Напуганные взрывами жители Таганрога всю ночь в Сети делились кадрами происшествия, передает Диалог.UA.

На Таганрог авианалет начался примерно в 02:00 ночи и продолжался полтора часа. В это время очень плотно работала российская ПВО, в том числе стрелковое оружие. Однако, по данным очевидцев, без прилетов не обошлось.

«Жесть! Безумная ночь, а сколько еще таких впереди. БПЛА намного больше размером, боевая часть превышает ранее фиксируемые», - пишут Z-каналы.

Отметим, что на авиазаводе, который стал целью удара, предположительно, находится на ремонте самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) «А-50».