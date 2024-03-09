закрыть
9 марта 2024, суббота, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Безумная ночь»: россияне взвыли из-за атаки на авиазавод в Таганроге

9
  • 9.03.2024, 10:45
  • 7,722
«Безумная ночь»: россияне взвыли из-за атаки на авиазавод в Таганроге

По предприятию ударили БПЛА намного больше размера, чем все известные ранее.

В ночь с 8 на 9 марта более 40 дронов-камикадзе атаковали авиазавод «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в российском Таганроге.

Напуганные взрывами жители Таганрога всю ночь в Сети делились кадрами происшествия, передает Диалог.UA.

На Таганрог авианалет начался примерно в 02:00 ночи и продолжался полтора часа. В это время очень плотно работала российская ПВО, в том числе стрелковое оружие. Однако, по данным очевидцев, без прилетов не обошлось.

«Жесть! Безумная ночь, а сколько еще таких впереди. БПЛА намного больше размером, боевая часть превышает ранее фиксируемые», - пишут Z-каналы.

Отметим, что на авиазаводе, который стал целью удара, предположительно, находится на ремонте самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) «А-50».

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин