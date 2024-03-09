СМИ: Лечебная комиссия признала Залужного негодным к военной службе 9.03.2024, 11:17

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Экс-главком ВСУ прошел ее перед назначением послом.

Генерал Валерий Залужный перед назначением послом в Великобритании прошел Военно-лечебную комиссию (ВЛК) и был признан непригодным для службы в армии, пишет издание ZN.UA со ссылкой на источники.

Сообщается, что экс-главнокомандующий ВСУ прошел ВЛК еще зимой, а в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы.

«После увольнения со своего поста решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны. Какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Умеров не предложил, как не предложил ее ранее и президент Зеленский», - пишет издание.

После этого Залужный принял решение уволиться с военной службы.

Кроме того, указывается, что на данный момент неизвестно, подписал ли министр обороны рапорт после объявления президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон.

Напомним, на днях стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.