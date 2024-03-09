Пентагон опубликовал видео с НЛО: их изучает новое управление по разрешению аномалий 4 9.03.2024, 17:18

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В роликах, вызывающих недоумение многих людей, показаны всевозможные необычные воздушные явления.

Пентагон долгое время держал под строгим контролем информацию о неопознанных летающих объектах (НЛО). Но теперь секретное ведомство немного приоткрывает занавес. На своем новом сайте, посвященном НЛО, они опубликовали подборку видеороликов, демонстрирующих странные объекты в небе, которые не поддаются простому объяснению, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

В роликах, вызывающих недоумение многих людей, показаны всевозможные необычные воздушные явления, запечатленные военными на протяжении многих лет. Здесь можно увидеть и сферический объект, парящий возле зданий, и странный летательный аппарат в форме молочной бутылки, и известный многим НЛО "Тик-Так", замеченный военно-морскими летчиками в 2004 году.

Некоторые видеоролики демонстрируют лишь мимолетные кадры запечатлевшие НЛО, в то время как другие видеоматериалы отслеживают объекты в течение длительного времени. Новое управление Пентагона по НЛО, AARO, утверждает, что некоторые из них имеют правдоподобные объяснения, например артефакты датчиков, но многие так и остаются неопознанными и представляют интерес для исследований ученых.

В дополнение к множественным видеороликам AARO опубликовало данные о том, где в мире чаще всего наблюдаются НЛО, основываясь на отчетах с 1996 по 2023 год. Горячие точки возникают по всей территории США, особенно на Западном побережье, а также в других регионах, например на Ближнем Востоке. Интересно, что чаще всего сообщается о сферической форме НЛО, а не о классическом образе летающей тарелки, подаренном нам Голливудом.

Хотя конкретных и подтвержденных доказательств внеземных визитов по-прежнему не существует, возросшая прозрачность Пентагона свидетельствует о том, что он серьезно относится к встречам с НЛО как к потенциальной угрозе безопасности полетов и даже национальной безопасности. Данные релизы не подтверждают и не опровергают инопланетное происхождение, но дают нам понять, что загадка НЛО вызывает значительный интерес и среди правительств многих стран мира.