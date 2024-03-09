Politico: Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину 2 9.03.2024, 20:27

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Фото: Getty Images

Министр иностранных дел отправился со специальной миссией в страны Балтии.

Франция собирает альянс стран, которые открыты для отправки западных войск на территорию Украины.

Об этом сообщает Politico.

В пятницу, 8 марта, в Литву приехал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, где встретился с балтийскими коллегами и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Не Россия будет указывать нам, как мы должны помочь Украине в ближайшие месяцы или годы. Это не дело России. Поэтому мы решаем между собой», - подчеркнул после встречи французский министр.

На встрече министров, как пишет Politico, обсуждалась возможность помощи иностранных войск в разминировании украинской территории. Сежурне неоднократно называл операции по разминированию «возможностью», отмечая, что это может означать наличие определенного персонала в Украине, но не участие в войне.

Идея Макрона о войсках в Украине

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время у НАТО отсутствует консенсус по этому вопросу.

А на днях французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в Украину.