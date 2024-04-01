Атаки на российский флот: ВСУ готовятся разрушить Крымский мост 1.04.2024, 8:12

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Американский генерал Ходжес обратил внимание на важную деталь.

Черноморский флот Российской Федерации (ЧФ РФ) «не осмеливается» ходить в Черном море, а Украина разблокировала поставки зерна. Об этом сказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

За ситуацией в Черном море внимательно следят ВМС других стран, сказал бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.

«Украинцы изменили характер войны на море, по меньшей мере в замкнутой акватории, как Черное море», - отметил Ходжес в интервью Silicon curtain.

Военный указал, что в отличие от традиционного морского боя, ВСУ использовали против ЧФ РФ новые и адаптированные технологии, операции саботажа и спецназовцев.

Успех ВСУ также указывает на недостаточную готовность и способности ЧФ РФ и, как считает Ходжес, он показал себя «не лучше, чем российские сухопутные силы в начальные дни этого конфликта».

Ходжес указал на важную деталь: ВСУ уже бьют по большим логистическим кораблям, которые россияне могли бы использовать для для перевозок в Азовском море, если Керченский мост будет разрушен. А также по сухому доку возле оккупированного Севастополя, где россияне могли бы ремонтировать корабли.

По мнению Ходжеса, тот факт, что ЧФ РФ отступил дает основание сомневаться в намерении Путина использовать ядерное оружие в случае потери аннексированного Крыма.