Израиль сообщил о задержании сестры главаря ХАМАС 1.04.2024, 12:20

Ее подозревают в подстрекательстве и поддержке террористических атак.

Израильская полиция отчиталась о задержании сестры главаря террористической организации ХАМАС Исмаила Хании, сообщает BILD.

Как пишет AFP, Сабах Абдель Салам Хания была арестована недалеко от города Беэр-Шева на юге Израиля в рамках расследования уголовного дела о терроризме. Отмечается, что в расследовании также принимала участие израильская служба внутренней разведки «Шин Бет».

Утверждается, что 57-летняя Сабах Абдель Салам Хания «подозревается в контактах с официальными лицами, а также в подстрекательстве и поддержке террористических атак в Израиле».

По данным полиции, правоохранители изъяли в доме Хании документы, телефоны и улики, которые связывают ее с совершением серьезных преступлений против безопасности Израиля.

Брат задержанной Исмаил Хания считается лидером ХАМАС. Он руководит террористической организацией не из самого сектора Газа, а из Катара.