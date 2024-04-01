ВСУ резко вырвались вперед: аналитики заметили крупный успех на фронте 1 1.04.2024, 15:56

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Детали.

За март значительно увеличилось количество атак беспилотников ВСУ по позициям россиян, в том числе и пехоте. Такие данные в обновленных графиках приводит OSINT-исследователь Daniele, пишет военный обозреватель Игаль Левин. Он акцентирует внимание на том, что такая смена показателей означает, что работать нужно еще больше.

Украина вырвалась вперед по количеству ударов, как при помощи дронов-камикадзе, так и при помощи сбросов, что, как пишет Левин, уже отличное достижение. Такие результаты возможны, как пишет Левин, благодаря как централизованным государственным закупкам, так и децентрализованным усилиями волонтеров, доставляющих на фронт как сами дроны, так и средства радиоэлектронной борьбы.

Но военный обозреватель подчеркивает, что такие объективные данные не должны быть причиной для украинцев расслабляться.

«Как раз наоборот, чем лучше показатели, тем еще больше нужно вкладываться и наращивать силы. На войне не бывает такого «достаточно». Для армии всегда всего недостаточно. Вместо 10 FPV могло бы быть 100, вместо 100 могло бы быть 1000, вместо 1000 могло бы быть 10 000 и т.д. «Достаточно» это тогда, когда Россия будет низложена. Пока бешеная собака не успокоена — нет такого понятия «все хорошо» или «достаточно», — пишет Игаль Левин.