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Украинские десантники уничтожили большую колонну российских танков и БМП

  • 1.04.2024, 19:09
Украинские десантники уничтожили большую колонну российских танков и БМП

Видео.

Украинские воины зафиксировали движение большой колонны техники оккупантов, часть танков и БМП удалось уничтожить.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что это результат работы 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

На видео можно заметить колонну вражеской техники, которая двигалась в сторону бойцов ВСУ.

Украинские десантники смогли поразить по меньшей мере шесть танков и БМП оккупантов.

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