Украинские десантники уничтожили большую колонну российских танков и БМП
- 1.04.2024, 19:09
Видео.
Украинские воины зафиксировали движение большой колонны техники оккупантов, часть танков и БМП удалось уничтожить.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что это результат работы 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
На видео можно заметить колонну вражеской техники, которая двигалась в сторону бойцов ВСУ.
Украинские десантники смогли поразить по меньшей мере шесть танков и БМП оккупантов.