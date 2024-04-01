Украинские десантники уничтожили большую колонну российских танков и БМП 1.04.2024, 19:09

Видео.

Украинские воины зафиксировали движение большой колонны техники оккупантов, часть танков и БМП удалось уничтожить.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что это результат работы 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

На видео можно заметить колонну вражеской техники, которая двигалась в сторону бойцов ВСУ.

Украинские десантники смогли поразить по меньшей мере шесть танков и БМП оккупантов.