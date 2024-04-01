По столице Сирии нанесли ракетный удар 1.04.2024, 19:44

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Мохаммад Захеди

СМИ сообщают о гибели генерала КСИР.

Город Дамаск в Сирии сегодня, 1 апреля, попал под ракетный обстрел. Удар пришелся на консульство Ирана. Там мог погибнуть генерал КСИР Мохаммад Захеди.

Об этом сообщает Reuters и Arab News.

Отмечается, что здание консульства было разрушено в результате воздушного удара.

Источник Reuters в ливанских службах безопасности сообщил, что одним из погибших был Мохаммад Реза Захеди. Он был старшим командиром Корпуса стражей исламской революции.

مقتل عدد من الدبلوماسيين الايرانيين وقادة من فيلق القدس الايراني في قصف اسرائيلي استهدف مبنى ملاصق للسفارة الايرانية في دمشق pic.twitter.com/zguirHI17f — الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) April 1, 2024

А иранское государственное телевидение сообщило, что несколько иранских дипломатов якобы были убиты.