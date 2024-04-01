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По столице Сирии нанесли ракетный удар

  • 1.04.2024, 19:44
  • 5,638
По столице Сирии нанесли ракетный удар
Мохаммад Захеди

СМИ сообщают о гибели генерала КСИР.

Город Дамаск в Сирии сегодня, 1 апреля, попал под ракетный обстрел. Удар пришелся на консульство Ирана. Там мог погибнуть генерал КСИР Мохаммад Захеди.

Об этом сообщает Reuters и Arab News.

Отмечается, что здание консульства было разрушено в результате воздушного удара.

Источник Reuters в ливанских службах безопасности сообщил, что одним из погибших был Мохаммад Реза Захеди. Он был старшим командиром Корпуса стражей исламской революции.

А иранское государственное телевидение сообщило, что несколько иранских дипломатов якобы были убиты.

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