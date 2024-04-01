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К Земле летит крупный астероид

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  • 1.04.2024, 23:29
К Земле летит крупный астероид

Он пролетит мимо планеты 7 апреля.

К Земле летит астероид 2024 FH2 диаметром 122 метра. Как свидетельствуют данные Лаборатории реактивного движения NASA, он пролетит мимо планеты 7 апреля.

Астероид подлетит к Земле на расстояние 6,2 миллиона километров, двигаясь на скорости более 71 тысяч километров в час. Расстояние до планеты в момент сближения и размеры астероида не дают оснований отнести его к классу потенциально опасных.

По данным NASA, в прошлый раз 2024 FH2 сближался с Землей в 1935 году, а в следующий раз приблизится к планете в 2113 году.

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