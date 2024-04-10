«Вашингтон» Протаса одержал важную победу над «Детройтом» и поднялся в зону плей-офф
- 10.04.2024, 8:59
Белорусский форвард играл на левом фланге второго звена.
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в гостях победил «Детройт» со счётом 2:1, сообщает belarushockey.com.
Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас играл на левом фланге второго звена. Его партнерами стали Дилан Строум и Том Уилсон.
Lineys#CapsWings | @JackDaniels_US pic.twitter.com/eWFst2HTj0— Washington Capitals (@Capitals) April 9, 2024
На 38-й минуте Протас нанес бросок с центра чужой зоны, но вратарь справился с выстрелом белоруса. Защитник «Детройта» не смог после отскока выбросить шайбу из зоны, и второй волной «столичные» смогли открыть счет благодаря точному попаданию Строума. Протас получил в полезность «+1».
В итоге Протас провел на льду 13:47, нанес 3 броска, заблокировал 1 выстрел соперника, совершил 1 силовой прием и заработал показатель полезности «+1».
В сезоне Алексей в 74 матчах набрал 29 (6+23) баллов, при показателе полезности «-5» и 8 минутах штрафа.
«Вашингтон» имеет в активе 85 очков в 78 играх и поднялся на восьмую строчку Восточной конференции. «Кэпиталз» прервали серию из шести поражений кряду.
Детройт – Вашингтон – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
0:1 – 37 Строум (Фегервары)
0:2 – 39 Овечкин (Оши)
1:2 – 59 Кэйн (Рэймонд, Перрон)
Вратари: Лайон 21/23 – Линдгрен 42/43.