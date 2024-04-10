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«Вашингтон» Протаса одержал важную победу над «Детройтом» и поднялся в зону плей-офф

  • 10.04.2024, 8:59
«Вашингтон» Протаса одержал важную победу над «Детройтом» и поднялся в зону плей-офф

Белорусский форвард играл на левом фланге второго звена.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в гостях победил «Детройт» со счётом 2:1, сообщает belarushockey.com.

Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас играл на левом фланге второго звена. Его партнерами стали Дилан Строум и Том Уилсон.

На 38-й минуте Протас нанес бросок с центра чужой зоны, но вратарь справился с выстрелом белоруса. Защитник «Детройта» не смог после отскока выбросить шайбу из зоны, и второй волной «столичные» смогли открыть счет благодаря точному попаданию Строума. Протас получил в полезность «+1».

Алексей Протас (twitter.com/Capitals)

В итоге Протас провел на льду 13:47, нанес 3 броска, заблокировал 1 выстрел соперника, совершил 1 силовой прием и заработал показатель полезности «+1».

В сезоне Алексей в 74 матчах набрал 29 (6+23) баллов, при показателе полезности «-5» и 8 минутах штрафа.

«Вашингтон» имеет в активе 85 очков в 78 играх и поднялся на восьмую строчку Восточной конференции. «Кэпиталз» прервали серию из шести поражений кряду.

Детройт – Вашингтон – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

0:1 – 37 Строум (Фегервары)

0:2 – 39 Овечкин (Оши)

1:2 – 59 Кэйн (Рэймонд, Перрон)

Вратари: Лайон 21/23 – Линдгрен 42/43.

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