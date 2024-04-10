ВСУ перешли в контратаку и отбили позиции на важном участке фронта 1 10.04.2024, 11:10

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Аналитики ISW раскрыли подробности.

Украинские военные проводят активные контратаки и выбивают оккупантов с позиций западнее Кременной Луганской области. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают на то, что недавно российские оккупанты смогли просочиться южнее города Кременная. Согласно видеозаписи с геолокацией за 8 апреля, враг смог достичь локальных успехов в районе меловых карьеров к югу от Белогоровки, что находится к югу от Кременной.

Также, 9 апреля один российский блогер сообщил, что российские оккупанты ведут бои за тактические высоты в районе карьера. Отмечается, что им удалось захватить ограниченные позиции на этом участке фронта. Институт изучения войны подтверждает эти данные, ссылаясь на видеозаписи с геолокацией, подтверждающие это.

Однако российские источники также сообщали об ожесточенных боях в районе Тернов к западу от Кременной. Войска РФ теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак.