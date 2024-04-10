Россия второй день подряд не смогла запустить ракету «Ангара» с космодрома «Восточный» 10.04.2024, 12:53

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Старт перенесен как минимум на 24 часа.

Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Восточный отменили второй раз за сутки, сообщает ТАСС. Старт перенесен как минимум на 24 часа.

Изначально запуск ракеты планировали произвести в полдень вторника, 9 апреля, но за две минуты до старта прозвучала команда: «Отбой пуска, подготовить стоянку на 24 часа».

Как позже объяснил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, процесс подготовки к запуску остановила автоматика из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета, разработанная в России после распада СССР. Ожидается, что в скором будущем она заменит ракеты «Протон-М» как более экологически чистая и не использующая токсичные компоненты топлива. Предполагается также, что модификации «Ангары» смогут доставлять на орбиту больше полезного груза, чем это может делать «Протон»: 37 тонн против 22 тонн соответственно.

До этого «Ангару» испытывали на космодроме Плесецк в Архангельской области, за десять лет с этой площадки было запущено шесть таких ракет. Однако с космодрома в Плесецке «Ангара» может вывести на орбиту меньше полезной нагрузки — 24,5 тонны.

По словам замначальника направления конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева — разработчик и производитель ракеты) Дениса Берга, в 2024 году планируется произвести два пуска «Ангары».

Двумя неделями ранее был отменен запуск ракеты «Союз» с российско-белорусско-американским экипажем, который планировалось доставить на МКС. Тогда пуск из-за срабатывания автоматики перенесли на два дня. В качестве причины отмены глава «Роскосмоса» назвал падение напряжения химического источника тока.