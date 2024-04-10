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Развеян популярный миф о витаминах

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  • 10.04.2024, 13:04
  • 2,258
Развеян популярный миф о витаминах

Действительно ли так полезны добавки «натурального происхождения».

Позицонирование пищевых добавок и витаминов в качестве «натуральных» и «природных» не является свидетельством их фактической пользы. Такие характеристики продукта служат распространенной маркетинговой уловкой. Об этом изданию The Conversation рассказала Кэти Сулета, кандидат медицинских наук и исследователь из университета Джорджа Вашингтона.

По словам Сулета, сейчас многие производители пищевых добавок и витаминов используют термин «натурального происхождения» для повышения привлекательности продукции. Такие характеристики способствуют формированию в сознании потребителей ошибочного представления о том, что все «природное» полезно для здоровья, а искусственное, синтетическое — вредно. Это позволяет «натуральным» БАДам (биологически активным добавкам) успешнее продаваться благодаря потребительской предвзятости.

Однако использование синтетических аналогов витаминов и других пищевых компонентов иногда необходимо для улучшения фактических потребительских свойств продукции. Кроме того, научно не подтверждено, что искусственное сырье наносит вред здоровью.

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